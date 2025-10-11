Квантовые сенсоры помогут точнее находить нефть в России

Учёный отметил, что в стране создаётся дорожная карта «Квантовые сенсоры», в рамках которой разрабатываются уникальные приборы. Они способны фиксировать даже малейшие изменения гравитационного поля Земли. Это позволит с высокой точностью определять наличие нефти и других ресурсов. Новые сенсоры будут компактнее, быстрее и экологичнее существующих.

По словам Кулика, в России уже реализуются научные проекты в этой области. Сейчас существует до десяти различных видов квантовых сенсоров на разных стадиях готовности.