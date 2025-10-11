Квантовые сенсоры помогут точнее находить нефть в России

Опубликовано 11 октября 2025, 19:151 мин.
Квантовые сенсоры помогут точнее находить нефть в РоссииИ полезные ископаемые
Квантовые сенсоры, разрабатываемые в России, могут в десятки раз повысить точность обнаружения полезных ископаемых под землей, пишет ТАСС. Об этом сообщил профессор МГУ Сергей Кулик на XX международном фестивале «Наука 0+», посвященном квантовым технологиям.
© Ferra.ru
Учёный отметил, что в стране создаётся дорожная карта «Квантовые сенсоры», в рамках которой разрабатываются уникальные приборы. Они способны фиксировать даже малейшие изменения гравитационного поля Земли. Это позволит с высокой точностью определять наличие нефти и других ресурсов. Новые сенсоры будут компактнее, быстрее и экологичнее существующих.
По словам Кулика, в России уже реализуются научные проекты в этой области. Сейчас существует до десяти различных видов квантовых сенсоров на разных стадиях готовности.