Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2025, 11:15
1 мин.

Квантовые технологии из лабораторий вышли, но до масс дойдут нескоро

Ждём, ок
Квантовые технологии уже переходят от лабораторных опытов к реальным системам, и учёные считают, что эта область сейчас переживает важный момент. Его сравнили ранним этапом развития обычных компьютеров до появления транзистора. Но есть нюанс.
Квантовые технологии из лабораторий вышли, но до масс дойдут нескоро

© Ferra.ru

В новой статье, опубликованной в журнале Science, исследователи из Чикагского университета, Стэнфорда, MIT, Университета Инсбрука и Технологического университета Делфта дают обзор сегодняшнего состояния квантовых устройств. Они описывают главные возможности и препятствия, которые стоят на пути создания масштабируемых квантовых компьютеров, сетей и сенсоров.

По словам ведущего автора Дэвида Авшалома, квантовые технологии уже имеют рабочие прототипы, но сейчас особенно важно объединять усилия науки, государства и индустрии, чтобы развивать эту область дальше.

Авторы сравнивают шесть ведущих квантовых платформ — от сверхпроводящих кубитов до нейтральных атомов и фотонов. Чтобы понять, насколько каждая из них близка к практическому использованию, исследователи использовали большие языковые модели, включая ChatGPT и Gemini.

Хотя уже существуют работающие прототипы и облачный доступ, большинство технологий остаётся на ранней стадии. Для важных задач, например моделирования сложных молекул, могут потребоваться миллионы кубитов — намного больше, чем возможно сегодня.

Квантовым устройствам предстоит пройти долгий путь.

Источник:phys
Автор:Максим Многословный
Теги:
#квантовый
,
#разработка