Квантовые технологии из лабораторий вышли, но до масс дойдут нескоро

В новой статье, опубликованной в журнале Science, исследователи из Чикагского университета, Стэнфорда, MIT, Университета Инсбрука и Технологического университета Делфта дают обзор сегодняшнего состояния квантовых устройств. Они описывают главные возможности и препятствия, которые стоят на пути создания масштабируемых квантовых компьютеров, сетей и сенсоров.

По словам ведущего автора Дэвида Авшалома, квантовые технологии уже имеют рабочие прототипы, но сейчас особенно важно объединять усилия науки, государства и индустрии, чтобы развивать эту область дальше.

Авторы сравнивают шесть ведущих квантовых платформ — от сверхпроводящих кубитов до нейтральных атомов и фотонов. Чтобы понять, насколько каждая из них близка к практическому использованию, исследователи использовали большие языковые модели, включая ChatGPT и Gemini.

Хотя уже существуют работающие прототипы и облачный доступ, большинство технологий остаётся на ранней стадии. Для важных задач, например моделирования сложных молекул, могут потребоваться миллионы кубитов — намного больше, чем возможно сегодня.

Квантовым устройствам предстоит пройти долгий путь.