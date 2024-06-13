Квантовые точки успешно внедрили в метаповерхности

Интеграция квантовых точек с диоксидом титана (TiO2) в процессе NIL повышает эффективность люминесценции квантовых точек, достигая до 25 раз большей эффективности по сравнению с предыдущими методами. Новый подход позволяет более эффективно контролировать направление света, излучаемого квантовыми точками, что значительно расширяет возможности таких приложений, как QLED, квантовые вычисления и биосенсинг.

«Использование управляемых люминесценцией метаповерхностей позволит создавать более четкие и яркие дисплеи и более точные и чувствительные биосенсоры», — говорит профессор Ро. Исследование, проводимое при поддержке POSCO N.EX.T IMPACT и программы Samsung Future Technology Incubation Program, обещает значительный прогресс в области нанооптических датчиков, оптоэлектронных устройств и дисплеев на квантовых точках.