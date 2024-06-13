Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 21:45
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Квантовые точки успешно внедрили в метаповерхности

И почему это важно
В рамках недавнего прорыва исследователи из POSTECH успешно внедрили квантовые точки в метаповерхности с помощью наноимпринт-литографии (NIL). Эта техника, предполагающая перенос сложных узоров в нанометровом масштабе, позволяет создавать метаповерхности с материалами, недоступными для обычных процессов. Исследование, проведенное под руководством профессора Джунсука Ро и его команды, было опубликовано в журнале Nano Letters.
Квантовые точки успешно внедрили в метаповерхности
© Ferra

Интеграция квантовых точек с диоксидом титана (TiO2) в процессе NIL повышает эффективность люминесценции квантовых точек, достигая до 25 раз большей эффективности по сравнению с предыдущими методами. Новый подход позволяет более эффективно контролировать направление света, излучаемого квантовыми точками, что значительно расширяет возможности таких приложений, как QLED, квантовые вычисления и биосенсинг.

«Использование управляемых люминесценцией метаповерхностей позволит создавать более четкие и яркие дисплеи и более точные и чувствительные биосенсоры», — говорит профессор Ро. Исследование, проводимое при поддержке POSCO N.EX.T IMPACT и программы Samsung Future Technology Incubation Program, обещает значительный прогресс в области нанооптических датчиков, оптоэлектронных устройств и дисплеев на квантовых точках.