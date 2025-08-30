Квантовый интернет будущего, похоже, будет работать по обычному оптоволокну

Квантовые сигналы крайне чувствительны: любое измерение разрушает их квантовую связь, превращая сигнал в обычный и нечитаемый. Однако учёные смогли отправить их по той же инфраструктуре, что используют стандартные Сети.

В этом помогла разработка Q-Chip — кремниевого чипа для управления квантовыми и обычными сигналами одновременно. Чип объединяет два типа сигналов в один поток, отправляет и принимает их, автоматически исправляя ошибки, не измеряя при этом квантовую часть. Стандартный интернет-сигнал играет роль «локомотива».

Напомним, квантовые компьютеры работают иначе, чем обычные: их кубиты могут находиться в состоянии одновременно 0 и 1 благодаря явлению квантовой запутанности. Но при измерении эти состояния исчезают, что усложняет передачу информации через сети.