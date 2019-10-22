Наука и технологии
Сегодня 21:19
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
IBM его раскритиковала
Недавно СМИ заявили о достижении Google квантового превосходства. Это значит, что компания разработала самый мощный квантовый компьютер в мире. По крайней мере, так говорили журналисты. Сотрудники же IBM раскритиковали это заявление, проанализировав разработку.
Статья с описанием компьютера стала доступна широкой публике случайно. В ней утверждалось, что за 200 секунд устройство смогло провести вычисления, для которых потребуется десять тысяч лет работы обычного компьютера.
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня. И это ещё пессимистичная оценка. Нужно, как оказалось, лишь включить несколько способов оптимизации.
Стоит всё-таки отметить, что настоящих вычислений в IBM не проводили. Специалисты лишь моделировали процесс.
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