Квантовый компьютер скрестили с обычным

Вице-президент IonQ отметил, что сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны». Если скрестить их с традиционной электронной вычислительной машиной (ЭВМ), можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе».

Новую систему назвали Dell Quantum Computing Solution. Она построена на базе серверов Dell Power Edge. Частью системы также являются «квантовые компьютеры IonQ». Dell Quantum Computing Solution позволяет быстро разрабатывать алгоритмические подходы к сложным сценариям, в том числе в сфере симуляции химических реакций и материалов, обработки естественного языка и машинного обучения. В целом, систему можно рассматривать как симулятор квантового компьютера на базе высокопроизводительных систем.