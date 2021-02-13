Квантовый компьютер успешно смоделировал столкновение элементарных частиц

Работу провела группа исследователей из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли. Кратко об этом пишет «Хайтек».

Полученный квантовый алгоритм учитывает сложность партонных ливней. Это сложные всплески частиц, возникающие в результате столкновений, во время которых образуются и распадаются частицы. Отмечается, что подход учёных использует квантовое решение только для той части столкновения частиц, которую нельзя решить классическими вычислениями.

«Квантовый алгоритм вычисляет все возможные результаты одновременно, а затем выбирает один», — пояснили исследователи.

Учёные использовали для работы квантовый компьютер с 20 кубитами. Несмотря на успех, исследователи не обещают, что такие компьютеры окажут серьёзное влияние на физику высоких энергий в ближайшее время. Сначала необходимо улучшить оборудование.