Квантовый компьютер в танке: британцы начали изучать новую технологию

О сделке с ведомством объявил генеральный директор стартапа Orca, занимающегося квантовыми вычислениями. По его словам, одна из причин, по которой продукт Orca привлёк внимание Минобороны, заключается в том, что его можно поместить на обычную компьютерную полку. Кроме того, такие системы могут работать при комнатной температуре.

Пока, впрочем, неясно, что эти компьютеры должны делать на борту военной техники. Учёным ещё предстоит доказать, есть ли какие-либо реальные приложения для этой технологии. В Orca пояснили, что их система не будет делать ничего такого, чего не может сделать классический компьютер. Однако отмечается, что технология может облегчить коммуникацию на поле боя с помощью таких приложений, как распознавание изображений.