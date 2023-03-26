Квантовый компьютер займется поиском лечения тяжелобольных и не только

Хотят “запустить новую эру ускоренных открытий"

На этой неделе Кливлендская клиника установила квантовый компьютер IBM для ускорения исследований в области здравоохранения. Гендиректор клиники заявил, что технология "открывает огромные перспективы для революции в здравоохранении и ускорения прогресса на пути к новым методам лечения, методам лечения и решениям для пациентов".