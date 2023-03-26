Квантовый компьютер займется поиском лечения тяжелобольных и не только

Квантовый компьютер займется поиском лечения тяжелобольных и не толькоХотят “запустить новую эру ускоренных открытий"
На этой неделе Кливлендская клиника установила квантовый компьютер IBM для ускорения исследований в области здравоохранения. Гендиректор клиники заявил, что технология "открывает огромные перспективы для революции в здравоохранении и ускорения прогресса на пути к новым методам лечения, методам лечения и решениям для пациентов".
Фото: IBM Research
Глава IBM в свою очередь добавил, что объединив возможности квантовых вычислений, искусственного интеллекта и других технологий нового поколения, они надеются “запустить новую эру ускоренных открытий".
Среди целей нового проекта отмечают:
Разработку квантовых вычислительных конвейеров для скрининга и оптимизации лекарств, нацеленных на конкретные белки;
Совершенствование модели прогнозирования сердечно-сосудистых рисков после внесердечных операций.
Применение искусственного интеллекта для поиска результатов секвенирования генома и больших баз данных лекарственных препаратов-мишеней для поиска лекарств, которые могли бы помочь пациентам с болезнью Альцгеймера и другими тяжелыми заболеваниями.