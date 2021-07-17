Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающим

Такие кубиты, к сожалению, могут действовать только при температурах, требующих жидкого гелия и специализированного охлаждающего оборудования. В основе процессора Soprano лежат пять кубитов Transmon. Точность каждого из них составляет 99,9%.

Купить такой процессор смогут различные учреждения, в том числе учебные заведения. Заказчики смогут получить процессоры в полностью готовом виде или попросить настройку целевых параметров.

Компания намерена увеличивать количество кубитов в два-четыре раза каждый год в течение следующих нескольких лет. В 2025 году QuantWare ожидает некую переломную точку, после которой квантовые компьютеры станут более распространёнными.

Сколько стоит Soprano, неизвестно.