Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающим

Наука и технологии
Сегодня в 18:48
Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающимЭто пятикубитовый Soprano
Нидерландская компания QuantWare объявила, что начёт продавать квантовые процессоры на базе кубитов Transmon, которые составляют основу аналогичных машин Google, IBM и Rigetti.
Такие кубиты, к сожалению, могут действовать только при температурах, требующих жидкого гелия и специализированного охлаждающего оборудования. В основе процессора Soprano лежат пять кубитов Transmon. Точность каждого из них составляет 99,9%.
Купить такой процессор смогут различные учреждения, в том числе учебные заведения. Заказчики смогут получить процессоры в полностью готовом виде или попросить настройку целевых параметров.
Компания намерена увеличивать количество кубитов в два-четыре раза каждый год в течение следующих нескольких лет. В 2025 году QuantWare ожидает некую переломную точку, после которой квантовые компьютеры станут более распространёнными.
Сколько стоит Soprano, неизвестно.