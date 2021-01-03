«Лаборатория Касперского» объявила о продажах системы для борьбы с дронами

Как пишет «Коммерсант», «Антидрон» от «Лаборатории Касперского» может обнаруживать дроны, которые подлетают к какому-либо объекту. Система способна их посадить, оглушить или послать обратно. Она использует нейросеть для распознавания и классификации беспилотников в автоматическом режиме.

Сообщается, что «Антидрон» производится в партнёрстве с немецкой компанией Rohde&Schwarz. Поскольку у последней есть представительства в ряде стран мира, аппаратная часть системы будет доступна практически везде.

По словам Турова, фактические продажи систем «Антидрон» начнутся примерно через полгода.