Наука и технологии
Сегодня 15:34
«Лаборатория Касперского» объявила о продажах системы для борьбы с дронами
«Антидрон»
Руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров рассказал журналистам, что «Лаборатория Касперского» в 2021 году начнёт первые поставки системы для борьбы с дронами. Систему получат страны СНГ и Европы.
Как пишет «Коммерсант», «Антидрон» от «Лаборатории Касперского» может обнаруживать дроны, которые подлетают к какому-либо объекту. Система способна их посадить, оглушить или послать обратно. Она использует нейросеть для распознавания и классификации беспилотников в автоматическом режиме.
Сообщается, что «Антидрон» производится в партнёрстве с немецкой компанией Rohde&Schwarz. Поскольку у последней есть представительства в ряде стран мира, аппаратная часть системы будет доступна практически везде.
По словам Турова, фактические продажи систем «Антидрон» начнутся примерно через полгода.