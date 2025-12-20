«Лаборатория Касперского» получила право защищать морские суда от кибератак

Опубликовано 20 декабря 2025, 14:031 мин.
«Лаборатория Касперского» получила право защищать морские суда от кибератакОфициальное разрешение
«Лаборатория Касперского» теперь может официально обеспечивать кибербезопасность морских судов. Она одной из первых в России получила соответствующий сертификат от морского регистра судоходства, хвалится компания.
Двигатели, навигация, карты и другие важные системы современных кораблей управляются компьютерами, что делает их уязвимыми для хакеров. Злоумышленники могут, например, подменить сигнал GPS, чтобы судно сбилось с курса, или заразить системы программами-шифровальщиками.
Вот только защита судов имеет свою специфику, объясняет компания. У них часто нет постоянного доступа в интернет в океане, а обновлять ПО на борту сложнее, чем на обычном компьютере.
Теперь сертификат подтверждает, что у «Лаборатории Касперского» есть нужные технологии и квалифицированные специалисты для работы в этой сфере.
