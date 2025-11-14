«Лаборатория Касперского» укрепила позиции в Юго-Восточной Азии

Он будет отвечать за рост бизнеса, развитие партнёрских отношений и продвижение инновационных решений компании.

Офис во Вьетнаме стал третьим представительством компании в регионе после Сингапура и Малайзии. Он будет работать как координирующий центр для всего региона, помогая быстрее выявлять потребности местных организаций в кибербезопасности и предоставлять им защиту.

Стратегические шаги компании направлены на «расширение бизнеса» и «укрепление сотрудничества с корпоративным сектором, государственными органами и исследовательскими организациями».

Сегодня «Лаборатория Касперского» работает в более чем 200 странах, имеет более 30 представительств.