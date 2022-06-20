«Лаборатория Касперского» вложила деньги в выпуск процессоров по подобию человеческого мозга

Сумма сделки неизвестна. Есть предположение, что она могла составить «несколько десятков миллионов рублей». Сделка, как предполагается, случилась из-за востребованности разработки высокотехнологичных продуктов внутри страны.

Считается, что нейроморфные процессоры более энергоэффективные по сравнению с другими. Они больше подходят для машинного обучения. В будущем такие чипы могут использоваться при создании полностью беспилотных автомобилей, в системах распознавания лиц, робототехнике, устройствах интернета вещей для предприятий, зон конфликтов и др.

Интересно, что «Мотив НТ» работает в убыток. В прошлом году его сумма составила 809 тысяч рублей.