«Лаборатория Касперского» вложила деньги в выпуск процессоров по подобию человеческого мозга

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«Лаборатория Касперского» вложила деньги в выпуск процессоров по подобию человеческого мозгаПричём пока этот бизнес убыточный
Стало известно, что «Лаборатория Касперского» купила 15% акций компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»). Она разрабатывает нейроморфный процессор «Алтай», то есть такой процессор, который некоторыми особенностями работы похож на человеческий мозг.
Сумма сделки неизвестна. Есть предположение, что она могла составить «несколько десятков миллионов рублей». Сделка, как предполагается, случилась из-за востребованности разработки высокотехнологичных продуктов внутри страны.
Считается, что нейроморфные процессоры более энергоэффективные по сравнению с другими. Они больше подходят для машинного обучения. В будущем такие чипы могут использоваться при создании полностью беспилотных автомобилей, в системах распознавания лиц, робототехнике, устройствах интернета вещей для предприятий, зон конфликтов и др.
Интересно, что «Мотив НТ» работает в убыток. В прошлом году его сумма составила 809 тысяч рублей.