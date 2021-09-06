Наука и технологии
Сегодня в 12:55

Лаборатория по поиску «эликсира бессмертия» получила деньги от сверхбогатых людей мира

От Безоса в том числе
СМИ стало известно, что одна таинственная компания из Силиконовой долины, которая занимается исследованиями в области борьбы со старением, получила финансирование от сверхбогатых людей мира.
Лаборатория по поиску «эликсира бессмертия» получила деньги от сверхбогатых людей мира

Речь идёт об Altos Labs. Сообщается, что её инвесторами стали основатель Amazon CEO Джефф Безос и российского-израильский миллиардер Юрий Мильнер. Компания ищет ведущих учёных мира, чтобы привлечь их к исследованиям по борьбе со старением за высокую зарплату.

В числе учёных, которые работают на Altos Labs, есть исследователь, который создавал химеру — гибрид свиньи и человека. Также в проекте участвует нобелевский лауреат, работавший над обращением старения клеток.

В целом, Altos Labs будет работать над методами, которые могут статью ключом к условному «эликсиру бессмертия». Эта компания действительно имеет хорошую денежную поддержку.