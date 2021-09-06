Лаборатория по поиску «эликсира бессмертия» получила деньги от сверхбогатых людей мира

Речь идёт об Altos Labs. Сообщается, что её инвесторами стали основатель Amazon CEO Джефф Безос и российского-израильский миллиардер Юрий Мильнер. Компания ищет ведущих учёных мира, чтобы привлечь их к исследованиям по борьбе со старением за высокую зарплату.

В числе учёных, которые работают на Altos Labs, есть исследователь, который создавал химеру — гибрид свиньи и человека. Также в проекте участвует нобелевский лауреат, работавший над обращением старения клеток.

В целом, Altos Labs будет работать над методами, которые могут статью ключом к условному «эликсиру бессмертия». Эта компания действительно имеет хорошую денежную поддержку.