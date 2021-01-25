«Лабораторию Касперского» накажут за нечестную рекламу с заниженными ценами

Как пишет ТАСС, с претензией к рекламе Kaspersky Password Manager в ФАС обратился некий гражданин. Компания рекламировала свой продукт, указывая цену в 450 рублей. Реклама распространялась с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года через «Яндекс.Директ». 12 августа 2020 года стоимость Kaspersky Password Manager изменилась и стала составлять 900 рублей. Это цена лицензии на год для одного пользователя. Реклама же с 450 рублями продолжила распространяться.

ФАС передала материалы по «Лаборатории Касперского» для возбуждения дела об административном правонарушении.