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«Лабораторию Касперского» накажут за нечестную рекламу с заниженными ценами
Указывали 450 рублей вместо 900
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует «Лабораторию Касперского» за нечестную рекламу программного обеспечения Kaspersky Password Manager. Компания в рекламе указывала заниженные цены на ПО.
Как пишет ТАСС, с претензией к рекламе Kaspersky Password Manager в ФАС обратился некий гражданин. Компания рекламировала свой продукт, указывая цену в 450 рублей. Реклама распространялась с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года через «Яндекс.Директ». 12 августа 2020 года стоимость Kaspersky Password Manager изменилась и стала составлять 900 рублей. Это цена лицензии на год для одного пользователя. Реклама же с 450 рублями продолжила распространяться.
ФАС передала материалы по «Лаборатории Касперского» для возбуждения дела об административном правонарушении.