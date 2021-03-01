Лабораторные крысы оказались похожи по повадкам на фанатов соцсетей

Международная команда учёных проанализировала более миллиона постов в соцсетях от более 4000 пользователей. Они обнаружили связь между тем, как часто люди делали посты и получали лайки. Простыми словами: люди делают больше публикаций в социальных сетях, если их чаще лайкают.

Учёные сравнили это с поведением крыс при поиске еды. Речь идёт об экспериментах в ящике Скиннера. Он построен на принципе вознаграждения едой. В таких экспериментах крыс учат, например, нажимать на кнопку после воздействия светового или звукового сигнала. За правильные действия животное получает еду. То есть лайки работают для человека так же, как пищевое вознаграждение для крыс.