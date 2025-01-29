Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 18:05
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Лакеи Илона Маска «захватили» федеральное управление кадров США: Wired

Союзники Илона Маска занимают ключевые посты
Управление по работе с персоналом США (OPM), осуществляющее надзор за федеральными служащими, теперь возглавляют несколько назначенцев, связанных с компаниями Илона Маска — XAI, Neuralink и The Boring Company, а также с компанией Palantir. Эксперты опасаются, что такая перестановка может привести к политическому влиянию на агентство, которое традиционно было беспартийным.
Лакеи Илона Маска «захватили» федеральное управление кадров США: Wired
© Ferra

Одна из главных проблем — потенциальное использование искусственного интеллекта для отслеживания сотрудников и выявления тех, кого можно перевести в категорию «Расписание F», которая может облегчить их увольнение. При этом политика возвращения в офис, поддерживаемая Маском и предпринимателем Вивеком Рамасвами, рассматривается «как способ вытеснить федеральных работников».

Эксперты предупреждают, что использование искусственного интеллекта для оценки работников в широких масштабах может «привести к ошибкам и несправедливому сокращению рабочих мест».

OPM пока не ответило на эти опасения.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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