Лакеи Илона Маска «захватили» федеральное управление кадров США: Wired

Опубликовано 29 января 2025, 18:051 мин.
Лакеи Илона Маска «захватили» федеральное управление кадров США: WiredСоюзники Илона Маска занимают ключевые посты
Управление по работе с персоналом США (OPM), осуществляющее надзор за федеральными служащими, теперь возглавляют несколько назначенцев, связанных с компаниями Илона Маска — XAI, Neuralink и The Boring Company, а также с компанией Palantir. Эксперты опасаются, что такая перестановка может привести к политическому влиянию на агентство, которое традиционно было беспартийным.
Одна из главных проблем — потенциальное использование искусственного интеллекта для отслеживания сотрудников и выявления тех, кого можно перевести в категорию «Расписание F», которая может облегчить их увольнение. При этом политика возвращения в офис, поддерживаемая Маском и предпринимателем Вивеком Рамасвами, рассматривается «как способ вытеснить федеральных работников».
Эксперты предупреждают, что использование искусственного интеллекта для оценки работников в широких масштабах может «привести к ошибкам и несправедливому сокращению рабочих мест».
OPM пока не ответило на эти опасения.