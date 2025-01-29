Лакеи Илона Маска «захватили» федеральное управление кадров США: Wired

Одна из главных проблем — потенциальное использование искусственного интеллекта для отслеживания сотрудников и выявления тех, кого можно перевести в категорию «Расписание F», которая может облегчить их увольнение. При этом политика возвращения в офис, поддерживаемая Маском и предпринимателем Вивеком Рамасвами, рассматривается «как способ вытеснить федеральных работников».

Эксперты предупреждают, что использование искусственного интеллекта для оценки работников в широких масштабах может «привести к ошибкам и несправедливому сокращению рабочих мест».

OPM пока не ответило на эти опасения.