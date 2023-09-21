«Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на расстоянии более 80 км

В беспилотном летательном аппарате «Ланцет» реализован ряд новых возможностей, позволяющих эффективно использовать его за пределами прямой видимости наземного комплекса управления, сообщил источник издания. Кроме того, производитель, компания Zala Aero, реализовала новые специфические конструктивные решения.

В результате этих усовершенствований беспилотник-камикадзе, оснащенный боеприпасами скрытого ношения, смог поразить кабину МиГ-29 на украинской авиабазе с расстояния более 80 км от точки запуска беспилотника за российскими оборонительными позициями.

Благодаря этим нововведениям «Ланцет» стал эффективным инструментом Вооруженных Сил РФ, выступающим в качестве «фронтовой длинной рукой», считает источник.