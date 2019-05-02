Last.fm заблокировали на территории России

Один из пользователей показал скриншот, на котором видно, что доступ к ресурсу ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Оператор «Дом.ру» подтвердил блокировку, прислав пользователю ссылку на реестр экстремистских материалов. Ресурс включили в список 17 апреля из-за запрещённой песни автора из Чечни Тимура Муцураева.

Блокировку подтвердил и сам сервис. Об этом он сообщает на сайте службы поддержки. РБК уже запросил комментарий Роскомнадзора. На момент публикации новости он получен не был.