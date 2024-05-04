Латиноамериканская экспансия «сборщика сетчаток глаз» Worldcoin продолжилась

Аргентина.

Законодатель Карлос Пуглелли предложил создать реестр компаний, предоставляющих биометрические данные, с целью защиты конфиденциальности пользователей и применения штрафных санкций за несоблюдение правил. Опасения страны вызывают нечеткое согласие пользователей, возможность эксплуатации в период экономических трудностей, а также база Worldcoin на Каймановых островах. Worldcoin уже столкнулась с потенциальными штрафами за «неправомерные положения» в своих соглашениях.

Мексика.

Несмотря на сомнения, Worldcoin планирует расширить свои «орбы», сканирующие радужную оболочку глаза, в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. Конгрессвумен Мария Евгения Эрнандес потребовала провести оценку практики защиты данных Worldcoin.

Глобально.

Быстрый рост Worldcoin — 10 миллионов пользователей, полмиллиона в Аргентине — пугает экспертов, а компания продолжила нанимать сотрудников в Латинской Америке и изучает возможности партнерства с OpenAI и PayPal.