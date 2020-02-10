Лауреат «Оскара» раскритиковал Apple за плохую клавиатуру в MacBook

Запись церемонии вручения «Оскара», кстати, можно посмотреть на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

Сценарист заявил, что компания из Купертино должна исправить свои клавиатуры. Писать на них невозможно. По его мнению, клавиатуры обычных персональных компьютеров имеют лучший отскок для пальцев.

Вайтити также пожаловался, что имеет синдром профессионального перенапряжения и проблемы с плечом. Они становятся особо ощутимы при длительном печатании текстов. Дело в том, что сценаристу приходится «скрючиваться» над ноутбуком.

В конце он добавил, что Американской гильдии сценаристов нужно вмешаться в проблему с клавиатурами и сделать с этим что-нибудь.