Опубликовано 16 ноября 2025, 20:151 мин.
Лауреат премии Тьюринга заявил, что ИИ меняет мировую науку «стремительно»Важно не упустить момент
На китайской конференции прошедшей лауреат премии Тьюринга, академик Китайской академии наук Яо Цичжи рассказал о быстром росте направления «ИИ для науки». По его словам, искусственный интеллект уже начинает менять способы, которыми учёные проводят исследования. Поэтому специалистам «важно понимать эти изменения» и «учиться сочетать новые технологии с традиционными методами».
В качестве примера он привёл сочетание ИИ и квантовых технологий. Сегодня ИИ может помогать физикам создавать алгоритмы для исправления ошибок в квантовых вычислениях. Яо Цичжи даже напомнил о достигнутом Google результате: их квантовый чип смог значительно снизить количество ошибок благодаря специальному декодеру, созданному на основе нейронной сети. Это решение стало одним из ключевых шагов к «более стабильным и масштабируемым квантовым вычислениям».
По мнению учёного, ИИ станет важным инструментом для прорывов во многих научных областях, и нужно «заранее подготовиться» к этому переходу.