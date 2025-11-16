Лауреат премии Тьюринга заявил, что ИИ меняет мировую науку «стремительно»

В качестве примера он привёл сочетание ИИ и квантовых технологий. Сегодня ИИ может помогать физикам создавать алгоритмы для исправления ошибок в квантовых вычислениях. Яо Цичжи даже напомнил о достигнутом Google результате: их квантовый чип смог значительно снизить количество ошибок благодаря специальному декодеру, созданному на основе нейронной сети. Это решение стало одним из ключевых шагов к «более стабильным и масштабируемым квантовым вычислениям».

По мнению учёного, ИИ станет важным инструментом для прорывов во многих научных областях, и нужно «заранее подготовиться» к этому переходу.