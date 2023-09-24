Лавров опроверг слова США об иранских дронах в зоне СВО на Украине

Лавров опроверг слова США об иранских дронах в зоне СВО на УкраинеДоказательств у Запада нет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления американских официальных лиц о предполагаемых поставках беспилотников из Ирана армии России, подчеркнув отсутствие каких-либо конкретных доказательств по этому вопросу. Его слова приводит РИА Новости.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Россия использует иранские беспилотники для атак на украинское гражданское население.
Лавров отметил, что многие такие заявления делаются без подкрепления фактами, и сослался на неоднократное опровержение Ираном подобных обвинений. Иран потребовал доказательств в виде хоть одного дрона.
Западные страны утверждают, что Иран в настоящее время поставляет России беспилотники для спецоперации на Украине. И Москва, и Тегеран последовательно опровергают эти утверждения.