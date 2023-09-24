Лавров опроверг слова США об иранских дронах в зоне СВО на Украине

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Россия использует иранские беспилотники для атак на украинское гражданское население.

Лавров отметил, что многие такие заявления делаются без подкрепления фактами, и сослался на неоднократное опровержение Ираном подобных обвинений. Иран потребовал доказательств в виде хоть одного дрона.

Западные страны утверждают, что Иран в настоящее время поставляет России беспилотники для спецоперации на Украине. И Москва, и Тегеран последовательно опровергают эти утверждения.