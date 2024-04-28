Лазером научились бороться с незаконной торговлей слоновой костью

Несмотря на глобальный запрет на торговлю слоновой костью, браконьерство продолжает опустошать популяции слонов. Исследование базы данных африканских слонов, проведенное в 2016 году, показало, что всего за три года численность слонов сократилась на 90 000 особей.

Проблема заключается в том, что мамонтовая слоновая кость, разрешенная к продаже, очень похожа на слоновую, особенно в резном или обработанном виде. Существующие методы идентификации дорогостоящи, требуют много времени и часто уничтожают образец.

Новый лазерный метод, рамановская спектроскопия, предлагает быстрое и неразрушающее решение. Светя мощным лазером на образец слоновой кости, технология обнаруживает тонкие биохимические различия, точно определяя источник в течение нескольких минут.

Этот метод проще в использовании, чем существующие методы, объясняет Ребекка Шепард, исследователь проекта. Рамановская спектроскопия может стать мощным сдерживающим фактором для браконьеров, позволяя усилить наблюдение и контроль за слоновой костью, проходящей через таможни по всему миру.