ЛДПР предложила отменить ЕГЭ

Согласно предлагаемым поправкам к закону «Об образовании в РФ», ЕГЭ будет заменен государственными экзаменами, основанными на общеобразовательной программе для поступления в вузы. Сторонники инициативы утверждают, что нынешний формат ЕГЭ неэффективен, поскольку не отражает истинный уровень знаний учащихся.

ЛДПР указала, что экзамен устарел как инструмент оценки, поскольку резко сократилось число учащихся, набравших максимально возможный балл в 300 баллов. Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.