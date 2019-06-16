ЛДПР предложила штрафовать чиновников за оскорбления граждан в интернете

Как пояснил председатель совета, сейчас в законодательстве отсутствует регулирование поведения госслужащих в интернете, но есть запрет негативных публичных высказываний в отношении власти для граждан. Это несправедливая ситуация.

Члены совета предложили взимать с чиновников штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за оскорбительный пост в соцсети. А в случае повторения таких высказываний и вовсе отстранять госслужащих от занимаемой должности.

До 17 июня совет собирается направить предложения в думский комитет по государственному строительству и комитет по федеративному устройству. До 1 сентября он представит рекомендации по ведению аккаунтов в соцсетях для чиновников.