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Лебеди те еще агрессоры: они отказываются от отдыха ради борьбы за лучшие места кормления“Палец в рот не клади”
Ученые изучили поведение лебедей-шипунов и лебедей-кликунов, чтобы понять, как они используют свое время и энергию. Они выяснили, что лебеди отказываются от отдыха ради борьбы за лучшие места для кормления.
Наблюдая за четырьмя ключевыми видами поведения - агрессией, добычей корма, обслуживанием (подкрашивание, чистка и смазывание перьев) и отдыхом - они обнаружили "компромисс" между агрессией и отдыхом, то есть "повышение агрессии достигается за счет отдыха".
"Эти лебеди проявляют агрессию, если существует конкуренция за кормовые участки", говорит доктор Пол Роуз из Эксетерского университета и WWT. “Наши результаты показывают, что это требует компромисса, и что оба вида сокращают время отдыха, чтобы позволить проявлять агрессию”.