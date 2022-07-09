Лебеди те еще агрессоры: они отказываются от отдыха ради борьбы за лучшие места кормления

Наблюдая за четырьмя ключевыми видами поведения - агрессией, добычей корма, обслуживанием (подкрашивание, чистка и смазывание перьев) и отдыхом - они обнаружили "компромисс" между агрессией и отдыхом, то есть "повышение агрессии достигается за счет отдыха".

"Эти лебеди проявляют агрессию, если существует конкуренция за кормовые участки", говорит доктор Пол Роуз из Эксетерского университета и WWT. “Наши результаты показывают, что это требует компромисса, и что оба вида сокращают время отдыха, чтобы позволить проявлять агрессию”.