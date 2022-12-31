Лечение лейкемии, 768 км молния, пересадка свиного сердца человеку и не только: наука 2022 года

Лечение лейкемии, 768 км молния, пересадка свиного сердца человеку и не только: наука 2022 годаПродуктивный был год
“Научный мир” в этом году был очень продуктивным. Издание New Atlas собрало наиболее интересные научные открытия, совершенные в уходящем году. Тут вам и термоядерный синтез, и древнейшие сердца, лечение лейкемии, и это далеко не все.
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Министерство энергетики США в этом году сообщило о первом в истории достижении зажигания термоядерного синтеза. 5 декабря в Национальной установке зажигания (NIF) с помощью 192 лазеров, направленных на крошечную сферу изотопов водорода, была произведена реакция термоядерного синтеза, в результате которой было получено больше энергии, чем “в нее закачано”.
Исследователи впервые в мире запустили газовую турбину на чистом водороде. Ученые из Университета Ставингера в Норвегии утверждают, что им удалось создать газовую микротурбину, которая может работать на 100% водороде, а не на смеси природного газа и водорода.
Также в этом году передали 1,6 кВт энергии на километр с помощью микроволн. Лаборатория военно-морских исследований США продемонстрировала, что ее система Safe and Continuous Power Beaming - Microwave (SCOPE-M) может передавать 1,6 кВт энергии на расстояние более километра. “В один прекрасный день можно будет передавать энергию на Землю с орбитальных солнечных электростанций”.
Первым пациентам перелили выращенные в лаборатории клетки крови. Это не только открывает перспективу снижения дефицита крови за счет отсутствия необходимости в донорах, но и может привести к улучшению лечения заболеваний, при которых трудно найти совместимых доноров.
Также в этом году была проведена первая в мире пересадка сердца свиньи человеку. Оно было генетически модифицировано для снижения угрозы отторжения тканей.
В Китае включили крупнейшую в мире установку для хранения энергии на сжатом воздухе. Новая установка, как утверждается, способна хранить до 400 МВт-ч энергии, что достаточно для питания до 60 000 домов.
Простой сплав хрома, кобальта и никеля (CrCoNi), разработанный группой специалистов под руководством лаборатории Беркли, возможно, стал самым прочным материалом из когда-либо зарегистрированных. Он не только невероятно прочен, но и обладает высокой прочностью и пластичностью, которая, как ни странно, улучшается при более низких температурах.
Самое древнее сердце было обнаружено в ископаемой рыбе возрастом 380 миллионов лет, и оно удивительно хорошо сохранилось.
Самый длинный удар молнии в истории протянулся на 768 км над тремя штатами США, что зафиксировала Всемирная метеорологическая организация.
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Неврологи сделали первую запись деятельности умирающего человеческого мозга. Оказалось, что волновые паттерны мозга похожи на те, которые ассоциируются со сновидениями, воспоминаниями и медитацией.