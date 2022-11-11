Лечение рака оказалось эффективнее после прививки от COVID

Рак носоглотки часто лечат с помощью иммунотерапии, которая блокирует рецепторы PD-1 на поверхности иммунных клеток, чья работа заключается в выслеживании патогенов. Дело в том, что раковые клетки используют эти рецепторы, чтобы эффективно отключать естественные защитные системы организма.

Поскольку вакцинация от COVID-19 стимулирует иммунный ответ организма через те же самые клеточные сигнальные пути, учёным необходимо было знать, как прививка может повлиять на этот метод лечения рака. Исследователи проанализировали записи 1537 пациентов, лечившихся от рака носоглотки в 23 больницах. Из них 373 человека были привиты вакциной SinoVac.

Оказалось, что эти пациенты значительно лучше реагировали на антираковую терапию, чем непривитые пациенты. Кроме того, они чаще не испытывали серьёзных побочных эффектов.

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