Лечение рака оказалось способно ускорить старение человека

Кратко о работе учёных пишет Naked Science. Есть такое понятие как эпигенетическое ускорение старения. Как оказалось, на него может влиять раковая терапия.

Учёные узнали это на исследовании со 133 пациентами. У них был рак мозга и шейного отдела. После лучевой терапии исследователи увидели наиболее ярко выраженное влияние эпигенетических изменений. Было подсчитано, что старение у пациентов в среднем ускорилось на 4,9 года. Также у людей, переживших лучевую терапию, наблюдались более активные воспалительные процессы и повышенная усталость.

Учёные пришли к выводу, что повышенная смертность может быть вызвана самим противораковым лечением пациентов.