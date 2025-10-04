Лед в околополярных кратерах Луны пригодится для будущих лунных баз России

Ранее, в ноябре 2024 года, ученые установили наличие льда в кратере Шумейкер на южном полюсе Луны. Новые данные подтверждают, что в околополярных кратерах при низких температурах накапливаются летучие вещества, прежде всего вода в виде льда. Она может быть использована для жизнеобеспечения будущих лунных баз и, при разложении на водород и кислород с помощью солнечной энергии, — как топливо для космических полетов.

Морфология днищ кратеров показала наличие небольших кратеров и волнистой текстуры поверхности, напоминающей «слоновью шкуру», образованной сползанием рыхлого материала. Внутренние склоны неполярных кратеров Макробий и Босс имеют пологие холмы, отсутствующие на околополярных кратерах. Также на околополярных кратерах наблюдаются малые кратеры с «лопастными» валами, что, по мнению ученых, связано с наличием льда.