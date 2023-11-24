Наука и технологии
11:36, 24 ноября 2023
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Легендарная Dbrand против не менее легендарной Casetify: новый судебный иск

За украденные технологии

В юридическом противостоянии титанов чехлов и других аксессуаров Dbrand подал на Casetify многомиллионный иск. Предмет спора? Утверждается, что Casetify присвоила себе культовый дизайн прозрачных чехлов Dbrand.

Продукты Dbrand Teardown, созданные в сотрудничестве с JerryRigEverything, позволяют «заглянуть» во внутренности устройства. Dbrand обвиняет линию Casetify «Inside Out» в беззастенчивом подражании своему творческому гению.

Судебная драма разворачивается в Торонто, где Dbrand требует возмещения неустановленных убытков. А на фоне этих событий Casetify поспешно удаляет все продукты Inside Out со своего сайта.

Станет ли это причиной отзыва иска? Вряд ли. Но энтузиасты по всему миру продолжат следить за ситуацией.

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