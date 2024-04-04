Легендарного комика Джорджа Карлина «оживили» силами ИИ. Но стендап запретили

Изначально Dudesy утверждал, что часовой стендап-спектакль был создан сложным искусственным интеллектом, обученным на материале Карлина. Однако быстро возникли сомнения: Ars Technica обнаружила несоответствия, указывающие на человеческое авторство. Вскоре после подачи иска со-ведущий Dudesy Уилл Сассо признался, что на самом деле спецвыпуск был написан его со-ведущим Чедом Култгеном.

В иске речь шла о несанкционированном использовании Dudesy «имени, репутации и сходства» Карлина. Даже если не углубляться в мутную юридическую территорию контента, созданного искусственным интеллектом, и авторских прав, сама ассоциация с Карлином и использование его голоса и образов представляют собой явный случай эксплуатации.

Dudesy урегулировала судебный иск, удалив со своих онлайн-платформ специальный ролик и все упоминания о Карлине. Соглашение также запрещает им использовать изображение, голос или образ Карлина в любом будущем контенте. Хотя репосты ролика могут остаться в сети, Dudesy не будет нести за них ответственность.