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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 22:20
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Легендарного комика Джорджа Карлина «оживили» силами ИИ. Но стендап запретили

Наследники Карлина выиграли судебный процесс
Наследники Джорджа Карлина успешно завершили судебную тяжбу с подкастом Dudesy, выпустившим спорный «комедийный спецвыпуск», якобы созданный ИИ и использующий голос легендарного комика. Специальный выпуск под названием «George Carlin: Dead and Loving It», вызвал возмущение из-за попытки нажиться на наследии Карлина.
Легендарного комика Джорджа Карлина «оживили» силами ИИ. Но стендап запретили
© Ferra

Изначально Dudesy утверждал, что часовой стендап-спектакль был создан сложным искусственным интеллектом, обученным на материале Карлина. Однако быстро возникли сомнения: Ars Technica обнаружила несоответствия, указывающие на человеческое авторство. Вскоре после подачи иска со-ведущий Dudesy Уилл Сассо признался, что на самом деле спецвыпуск был написан его со-ведущим Чедом Култгеном.

В иске речь шла о несанкционированном использовании Dudesy «имени, репутации и сходства» Карлина. Даже если не углубляться в мутную юридическую территорию контента, созданного искусственным интеллектом, и авторских прав, сама ассоциация с Карлином и использование его голоса и образов представляют собой явный случай эксплуатации.

Dudesy урегулировала судебный иск, удалив со своих онлайн-платформ специальный ролик и все упоминания о Карлине. Соглашение также запрещает им использовать изображение, голос или образ Карлина в любом будущем контенте. Хотя репосты ролика могут остаться в сети, Dudesy не будет нести за них ответственность.