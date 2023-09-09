Легендарную потерянную модель корабля из «Звездных войн» выставят на аукцион

Модель была найдена в коллекции оскароносного модельера Грега Джайна, который хранил ее без изменений с тех пор, как она покинула компанию Industrial Light & Magic (ILM). Модель в масштабе отличается впечатляющей детализацией, включая подсветку пусковых установок протонных торпед и бластерных пушек, а также управляемые сервоприводами крылья, которые могут фиксироваться в полетном и атакующем положениях.

Компания ILM создала всего четыре такие модели X-Wing для крупных планов и основных сцен фильма, поэтому находка стала выдающейся для мира визуальных эффектов и истории «Звездных войн».

Аукцион будет проходить в Далласе, штат Техас, ставки начинаются от 400 000 долларов.