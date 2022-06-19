Легендарный Internet Explorer получил реальный надгробный камень

Мемориал, расположенный на крыше кафе его брата в южнокорейском городе Кёнджу, изображает логотип браузера и эпитафию на английском языке, которая гласит: "Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров".

Ён сказал Reuters, что заказал мемориал в память о программе, которая определила его карьеру. Даже когда такие приложения, как Chrome и Firefox, вытеснили Internet Explorer по популярности и значимости, многие клиенты Ёна просили его обеспечить хороший вид их веб-сайтов в устаревшем браузере Microsoft. "Он был занозой в заднице, но я бы назвал эти отношения, основанными на любви и ненависти, потому что сам Explorer когда-то был доминирующим (на рынке, – прим. ред.)", - говорит он.