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Легендарный Internet Explorer получил реальный надгробный камень"Он был занозой в заднице”
В начале этой недели Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer. Как сообщает Reuters, программист Чон Ки-Ён потратил около $330 на разработку и заказ надгробия для легендарного браузера.
Мемориал, расположенный на крыше кафе его брата в южнокорейском городе Кёнджу, изображает логотип браузера и эпитафию на английском языке, которая гласит: "Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров".
Ён сказал Reuters, что заказал мемориал в память о программе, которая определила его карьеру. Даже когда такие приложения, как Chrome и Firefox, вытеснили Internet Explorer по популярности и значимости, многие клиенты Ёна просили его обеспечить хороший вид их веб-сайтов в устаревшем браузере Microsoft. "Он был занозой в заднице, но я бы назвал эти отношения, основанными на любви и ненависти, потому что сам Explorer когда-то был доминирующим (на рынке, – прим. ред.)", - говорит он.