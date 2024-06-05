Легендарный «Хаббл» больше не сможет полноценно снимать близкие планеты

Запущенный в 1990 году, «Хаббл» открывает беспрецедентные виды на Вселенную. Несмотря на многочисленные миссии по обслуживанию, последняя из которых состоялась в 2009 году, стареющие гироскопы часто приводили к активации безопасного режима, останавливая научные операции.

Работа на одном гироскопе несколько снизит эффективность, что приведет к потере 12% времени наблюдений и ограничит возможности телескопа по наблюдению за близлежащими объектами, такими как Венера и Луна. Однако этот шаг позволит продлить срок службы «Хаббла» до 2035 года и сохранить его роль наряду с космическим телескопом Джеймса Уэбба.

NASA отклонило идею коммерческого обслуживания, предложенную миллиардером Джаредом Айзекманом, решив позволить «Хабблу» продолжить свое наследие при минимальном вмешательстве.