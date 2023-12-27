Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
22:14, 27 декабря 2023
1 мин.

Легендарный ускоритель для Falcon-9 разбился на корабле во время шторма

Уцелела лишь часть корпуса

Spacex потеряла легендарный ускоритель, первую ступень для Falcon-9 — B1058. Авария произошла на специальном беспилотном судне Just Read the Instructions (JRTI), предназначенном в том числе для транспортировки частей ракет.

Легендарный ускоритель для Falcon-9 разбился на корабле во время шторма

© SpaceX

Причиной аварии стал шторм, на расстоянии примерно 161 км от мыса Канаверал. Ускоритель B1058 попросту перевернулся на палубе, разбившись о борт судна. Эта модель считается устаревшей, как отметили в Spacex, новые ускорители Falcon оснащены модернизированными посадочными опорами, способными самостоятельно выравниваться и смягчать подобные проблемы.

Первая ступень B1058 участвовала в миссии Demo-2, благодаря которой в 2020 году астронавты NASA Боб Бэнкен и Даг Херли попали в космос непосредственно с американской территории. На этом ускорителе красовалась знаменитая эмблема NASA, шрифт на которой напоминает червяка, ступень пережила 19 успешных посадок.

Беспилотник доставил в Порт Канаверал обломки ступени: уцелела нижняя часть B1058, ранее высота ступени составляла 41 метр.

Источник:Daily News Database
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#SpaceX
,
#ракета
,
#Falcon 9
Новости партнеров
Новости партнеров