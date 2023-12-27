Легендарный ускоритель для Falcon-9 разбился на корабле во время шторма

Причиной аварии стал шторм, на расстоянии примерно 161 км от мыса Канаверал. Ускоритель B1058 попросту перевернулся на палубе, разбившись о борт судна. Эта модель считается устаревшей, как отметили в Spacex, новые ускорители Falcon оснащены модернизированными посадочными опорами, способными самостоятельно выравниваться и смягчать подобные проблемы.

Первая ступень B1058 участвовала в миссии Demo-2, благодаря которой в 2020 году астронавты NASA Боб Бэнкен и Даг Херли попали в космос непосредственно с американской территории. На этом ускорителе красовалась знаменитая эмблема NASA, шрифт на которой напоминает червяка, ступень пережила 19 успешных посадок.

Беспилотник доставил в Порт Канаверал обломки ступени: уцелела нижняя часть B1058, ранее высота ступени составляла 41 метр.