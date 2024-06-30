Lego выпустила фирменные «кирпичики» из метеоритной пыли

Опубликовано 30 июня 2024, 15:44
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Lego выпустила фирменные «кирпичики» из метеоритной пылиБудущее лунного строительства
Lego в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) создала кирпичики Lego из метеоритной пыли, которые до 20 сентября будут представлены в некоторых магазинах, включая флагманский магазин в Манхэттене. Этот проект призван продемонстрировать возможности использования внеземных материалов для строительства сооружений на Луне.
Инициатива предполагает доказательство концепции, в соответствии с которой астронавты могли бы использовать лунный реголит — слой горных пород и минералов на поверхности Луны — для строительства лунной среды обитания. Ученые ЕКА воспроизвели этот реголит, измельчив метеорит, и создали смесь серого цвета для 3D-печати деталей Lego. Эти кирпичики функционируют так же, как и их земные собратья, легко соединяясь друг с другом.
«Никто еще не строил сооружений на Луне, поэтому было здорово попробовать всевозможные варианты дизайна и техники строительства с помощью наших космических кирпичиков. Это было и весело, и полезно для научного понимания границ этих технологий», — заявил научный сотрудник ЕКА Эйдан Коули.