Lego выпустила фирменные «кирпичики» из метеоритной пыли

Инициатива предполагает доказательство концепции, в соответствии с которой астронавты могли бы использовать лунный реголит — слой горных пород и минералов на поверхности Луны — для строительства лунной среды обитания. Ученые ЕКА воспроизвели этот реголит, измельчив метеорит, и создали смесь серого цвета для 3D-печати деталей Lego. Эти кирпичики функционируют так же, как и их земные собратья, легко соединяясь друг с другом.