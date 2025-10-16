Опубликовано 16 октября 2025, 14:301 мин.
Lego выпустит дешёвый набор по фильму «Назад в будущее»С машиной времени и фигурками
Lego анонсировала новый набор — «Time Machine From Back to the Future». В центре внимания, конечно, культовый DeLorean из фильма. Набор состоит из 357 деталей и включает две минифигурки: Марти и Доктора Брауна.
© Lego
Интересно, что набор стоит всего $28. Для сравнения, первый набор Lego с DeLorean 2013 года оценивался в $35. А теперь, на вторичном рынке, он стоит значительно дороже. В 2022 году Lego выпустила более крупную версию автомобиля с 1 872 деталями, стоимостью $200.
Набор выйдет в продажу 1 января 2026 года, но уже доступен для предварительного заказа. Выпуск приурочен к 40-летию франшизы «Назад в будущее».
В российских магазинах набро, если и появится, то, скорее всего, будет стоить дороже.