Leica оценила камеру M EV1 почти в 800 000 рублей (7 950 евро)В электронным видоискателем и реальным предпросмотром экспозиции
© Leica
Электронный видоискатель имеет разрешение 5,76 Мп. Он показывает реальный предпросмотр экспозиции, отображая, как будет выглядеть кадр при выбранной диафрагме и фокусном расстоянии. Вокруг кадра отображаются настройки — выдержка, ISO и экспозиция. Камера автоматически переключается между EVF и сенсорным экраном с помощью датчика глаз, а колесо позволяет настроить видоискатель от -4 до +2.
Для точной ручной фокусировки доступны функции focus peaking и focus zoom. Традиционный рычажок для предпросмотра кадра теперь управляет фокус-помощью и цифровым зумом (1,3x или 1,8x).
Камера построена на платформе Leica M11 с полнокадровым BSI-CMOS сенсором и технологией Triple Resolution, позволяющей снимать с разрешением 60, 36 или 18 Мп. Процессор Maestro III обрабатывает данные, а снимки сохраняются на встроенной памяти 64 ГБ или SD-карту в формате DNG или JPEG. Поддерживаются Bluetooth, Wi-Fi, кабельное подключение и приложение Leica FOTOS, а также Content Credentials для проверки подлинности изображений.
Leica M EV1 уже поступила в продажу по цене €7 950.