Leica оценила камеру M EV1 почти в 800 000 рублей (7 950 евро)

Электронный видоискатель имеет разрешение 5,76 Мп. Он показывает реальный предпросмотр экспозиции, отображая, как будет выглядеть кадр при выбранной диафрагме и фокусном расстоянии. Вокруг кадра отображаются настройки — выдержка, ISO и экспозиция. Камера автоматически переключается между EVF и сенсорным экраном с помощью датчика глаз, а колесо позволяет настроить видоискатель от -4 до +2.

Для точной ручной фокусировки доступны функции focus peaking и focus zoom. Традиционный рычажок для предпросмотра кадра теперь управляет фокус-помощью и цифровым зумом (1,3x или 1,8x).