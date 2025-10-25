Наука и технологии
Опубликовано 25 октября 2025, 17:15
1 мин.

Leica оценила камеру M EV1 почти в 800 000 рублей (7 950 евро)

В электронным видоискателем и реальным предпросмотром экспозиции
Leica Camera AG анонсировала Leica M EV1 — первую M-камеру со встроенным электронным видоискателем (EVF). Новинка упрощает точную фокусировку, особенно с быстрыми объективами Summilux и Noctilux или при съёмке ультраширокими, теле- и макрообъективами, пишут СМИ.
Leica оценила камеру M EV1 почти в 800 000 рублей (7 950 евро)

© Leica

Электронный видоискатель имеет разрешение 5,76 Мп. Он показывает реальный предпросмотр экспозиции, отображая, как будет выглядеть кадр при выбранной диафрагме и фокусном расстоянии. Вокруг кадра отображаются настройки — выдержка, ISO и экспозиция. Камера автоматически переключается между EVF и сенсорным экраном с помощью датчика глаз, а колесо позволяет настроить видоискатель от -4 до +2.

Для точной ручной фокусировки доступны функции focus peaking и focus zoom. Традиционный рычажок для предпросмотра кадра теперь управляет фокус-помощью и цифровым зумом (1,3x или 1,8x).

© Leica

Камера построена на платформе Leica M11 с полнокадровым BSI-CMOS сенсором и технологией Triple Resolution, позволяющей снимать с разрешением 60, 36 или 18 Мп. Процессор Maestro III обрабатывает данные, а снимки сохраняются на встроенной памяти 64 ГБ или SD-карту в формате DNG или JPEG. Поддерживаются Bluetooth, Wi-Fi, кабельное подключение и приложение Leica FOTOS, а также Content Credentials для проверки подлинности изображений.

Leica M EV1 уже поступила в продажу по цене €7 950.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#камера
,
#цены
,
#LEICA