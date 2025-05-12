Внешне M11-P Safari выделяется матовой оливково-зеленой отделкой верхней панели из цельной латуни и кожаной обивкой в тон, обеспечивающей удобный хват. Серебристые элементы управления контрастируют с зеленым корпусом, а традиционный красный логотип Leica заменен на сдержанную серебряную заглушку. На корпусе выгравированы надписи «Leica Camera AG» и «Wetzlar Germany», подчеркивающие эксклюзивность модели.

Технически камера идентична стандартной M11-P. Она оснащена полнокадровым сенсором с разрешением до 60 мегапикселей, поддерживающим технологию тройного разрешения (18, 36 или 60 МП). Встроенная память на 256 ГБ и слот для карт UHS-II позволяют сохранять снимки в форматах DNG и JPG. Уникальная технология Content Credentials добавляет к изображениям защищенные метаданные, подтверждающие их подлинность.

Leica M11-P Safari доступна в магазинах Leica и у авторизованных дилеров за $ 10 495.