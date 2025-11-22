Leica выпустила компактную камеру для чёрно-белой съёмки за… 6 750 евро

Leica выпустила компактную камеру для чёрно-белой съёмки за… 6 750 евроНа 60 МП
© Leica
Можно выбирать разрешение: 60, 36 или 18 МП. Диапазон ISO — от 100 до 200 000. Видео камера записывает в формате до 8K.
Объектив неизменный — Leica Summilux 28 мм f/1.7 ASPH. Он подходит и для съёмки в темноте, и поддерживает макрорежим с минимальной дистанцией фокусировки 17 см.
Внешне Q3 Monochrom похожа на обычную Q3, но выполнена полностью в чёрном цвете. Надписи на корпусе и объективе тоже тёмные, фирменный красный логотип убран. Корпус металлический, сделан в Германии и имеет защиту IP52 от пыли и брызг.
Камера получила OLED-видоискатель на 5,76 МП, откидной сенсорный экран и быстрый гибридный автофокус. Цифровой зум расширяет эквивалентный диапазон до 90 мм. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, Micro HDMI и приложение Leica FOTOS.
Цена — 6 750 евро.