Leica выпустила компактную камеру для чёрно-белой съёмки за… 6 750 евро

Можно выбирать разрешение: 60, 36 или 18 МП. Диапазон ISO — от 100 до 200 000. Видео камера записывает в формате до 8K.

Объектив неизменный — Leica Summilux 28 мм f/1.7 ASPH. Он подходит и для съёмки в темноте, и поддерживает макрорежим с минимальной дистанцией фокусировки 17 см.