Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2025, 16:30
1 мин.

Leica выпустила компактную камеру для чёрно-белой съёмки за… 6 750 евро

На 60 МП
Leica выпустила новую камеру Q3 Monochrom — чёрно-белую версию модели Q3. Камера оснащена 60-мегапиксельным сенсором, который фиксирует только яркость без цветных фильтров. Благодаря этому снимки получаются “более резкими, детальными и с широким диапазоном оттенков”.
Leica выпустила компактную камеру для чёрно-белой съёмки за… 6 750 евро

© Leica

Можно выбирать разрешение: 60, 36 или 18 МП. Диапазон ISO — от 100 до 200 000. Видео камера записывает в формате до 8K.

Объектив неизменный — Leica Summilux 28 мм f/1.7 ASPH. Он подходит и для съёмки в темноте, и поддерживает макрорежим с минимальной дистанцией фокусировки 17 см.

© Leica

Внешне Q3 Monochrom похожа на обычную Q3, но выполнена полностью в чёрном цвете. Надписи на корпусе и объективе тоже тёмные, фирменный красный логотип убран. Корпус металлический, сделан в Германии и имеет защиту IP52 от пыли и брызг.

Камера получила OLED-видоискатель на 5,76 МП, откидной сенсорный экран и быстрый гибридный автофокус. Цифровой зум расширяет эквивалентный диапазон до 90 мм. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, Micro HDMI и приложение Leica FOTOS.

Цена — 6 750 евро.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#LEICA
,
#камера