Лекарства и ЗОЖ оказались эффективнее операций на сердце

Речь идёт о шунтировании и стентировании коронарных артерий. Учёные пришли к выводу, что препараты, снижающие уровень холестерина и артериального давления, оказывают эффект не хуже. Они исследовали более пяти тысяч человек из 37 стран с умеренной или тяжёлой формой ишемической болезни сердца. Одна часть пациентов прошла операции, другая — принимала лекарства и соблюдала здоровый образ жизни.

Исследователи оценили, кто из участников эксперимента попал в итоге в реанимацию после остановки сердца, кого госпитализировали с сердечной недостаточностью, а кто умер от сердечного приступа. Оказалось, что разницы между группами почти не было. Более того, пациенты, перенёсшие операцию, имели сердечные приступы чаще спустя полгода. В долгосрочной перспективе их самочувствие всё-таки стало немного лучше, чем у тех, кто просто принимал лекарства.