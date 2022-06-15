Лекарство от артрита может вернуть волосы на голове

Барицитиниб - это препарат, изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита, а недавно им заинтересовались ученые, исследующие методы лечения другого аутоиммунного расстройства – алопеции.

Опубликованные в марте результаты испытаний фазы 3 с участием около 1200 человек, страдающих этим заболеванием, показали, что примерно треть из них смогли отрастить волосы, принимая ежедневно четырехмиллиграммовые таблетки барицитиниба. При этом двухмиллиграммовые дозы также привели к улучшению волосяного покрова головы почти у пятой части пациентов.

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