Лекарство от артрита может вернуть волосы на голове

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Лекарство от артрита может вернуть волосы на головеЭтот препарат одобрил регулятор США
Вслед за результатами испытаний, продемонстрировавших способность обычного лекарства от артрита отращивать волосы, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) дало барицитинибу зеленый свет в качестве средства для лечения тяжелой формы алопеции.
Барицитиниб - это препарат, изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита, а недавно им заинтересовались ученые, исследующие методы лечения другого аутоиммунного расстройства – алопеции.
Опубликованные в марте результаты испытаний фазы 3 с участием около 1200 человек, страдающих этим заболеванием, показали, что примерно треть из них смогли отрастить волосы, принимая ежедневно четырехмиллиграммовые таблетки барицитиниба. При этом двухмиллиграммовые дозы также привели к улучшению волосяного покрова головы почти у пятой части пациентов.
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