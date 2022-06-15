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Лекарство от артрита может вернуть волосы на голове

Этот препарат одобрил регулятор США
Вслед за результатами испытаний, продемонстрировавших способность обычного лекарства от артрита отращивать волосы, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) дало барицитинибу зеленый свет в качестве средства для лечения тяжелой формы алопеции.
Лекарство от артрита может вернуть волосы на голове

Барицитиниб - это препарат, изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита, а недавно им заинтересовались ученые, исследующие методы лечения другого аутоиммунного расстройства – алопеции.

Опубликованные в марте результаты испытаний фазы 3 с участием около 1200 человек, страдающих этим заболеванием, показали, что примерно треть из них смогли отрастить волосы, принимая ежедневно четырехмиллиграммовые таблетки барицитиниба. При этом двухмиллиграммовые дозы также привели к улучшению волосяного покрова головы почти у пятой части пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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