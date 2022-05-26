Лекарство от рака простаты оказалось не таким полезным, как считалось ранее

У пациентов, принимавших абиратерон, риск попасть в отделение неотложной помощи или в больницу из-за диабета, гипертонии или сердечных заболеваний был в 1,77 раза выше, чем у тех, кто принимал только гормональную терапию. У пациентов, получавших энзалутамид, риск возникновения этих проблем был в 1,22 раза выше.

Абиратерон и энзалутамид были признаны относительно безопасными в клинических испытаниях, но опасения, что популяция пациентов, участвовавших в испытаниях, отличалась от тех, кто принимал участие в реальной жизни, заставили исследователей еще раз взглянуть на действие препаратов.

“Пациенты, участвующие в клинических испытаниях, как правило, проходят строгий отбор и часто не отражают популяцию пациентов в повседневной практике”, - говорит Лилиан Й. Лай, доктор медицинских наук и первый автор исследования. “Изучая побочные действия в реальных условиях, мы можем лучше понять риски этих продлевающих жизнь методов лечения рака и помочь врачам и пациентам принимать обоснованные решения относительно лечения”.

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