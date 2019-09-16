Лекарство от старческого слабоумия вызвало разрушение мышц

Речь идёт о донепезиле. Купить его можно и в России. Но, как показало исследование учёных из Университета Западного Онтарио и Научно-исследовательского института здоровья Лоусона, препарат может быть не таким уже безвредным. Исследователи проанализировали данные о 220 353 пациентах в возрасте 66 лет и старше, которые принимали препараты донепезил, ривастигмин или галантамин. Приём первого оказался связан с удвоенным риском развития рабдомиолиза — нервно-мышечного заболевания, при котором разрушаются мышечные волокна, что в итоге может привести к заболеванию почек.

Стоит отметить, что каждый год в мире диагностируются сотни тысяч людей с деменцией, и 65% из них страдают болезнью Альцгеймера. Именно поэтому важно знать, с какими рисками может быть связано лечение.

Полную статью учёных вы можете прочитать тут.