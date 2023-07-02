Лень — двигатель прогресса: ИИ научили объяснять сложные графики и диаграммы

Набор данных позволяет исследователям обучать модели машинного обучения генерировать подписи к диаграммам различной сложности и содержания в зависимости от потребностей пользователя. Команда обнаружила, что модели, обученные с помощью VisText, постоянно создают точные и семантически насыщенные подписи, которые эффективно описывают тенденции данных и сложные закономерности.