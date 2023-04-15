Лень - двигатель прогресса: нейросети хотят заставить проверять свои ответы и исправлять их

Так, уже два проекта с открытым исходным кодом, Auto-GPT и BabyAGI, привлекли внимание. Хотя они проекты все еще требуют значительного участия человека, они представляют собой первые шаги к созданию более сложных “цепочечных” моделей ИИ, которые потенциально могут быть более способными, чем одна модель ИИ, работающая сама по себе.

Auto-GPT - это скрипт на языке Python, который демонстрирует возможности языковой модели GPT-4, объединяя в цепочку "мысли" больших языковых моделей (LLM) для автономного достижения любой поставленной вами цели. Чтобы настроить его, пользователям необходимо предоставить API-ключ OpenAI и API-ключ поиска Google. После настройки Auto-GPT может выполнять широкий спектр цифровых задач, таких как поиск продавцов обуви и конкретных товаров, но для осуществления последнего шага - покупки - требуется человек.