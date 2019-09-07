Лень оказалась наследственным свойством

Об этом написано в пресс-релизе учёных из США на Medical Xpress. Авторы напоминают, что ленивые особи бывают как среди людей, так и среди животных. Поэтому исследователи начали проводить эксперименты над крысами.

Для исследования отобрали 80 самок и 80 самцов. Сначала их рассадили в беговые колёса, благодаря чему определили, какие из них активные особи, а какие ленивые (точнее быстрее устающие от нагрузки). Затем учёные начали скрещивать активных крыс друг с другом. Так удалось определить специфический ген, связанный с физической активностью.

Читая про исследования с крысами, стоит помнить, что экстраполировать их на людей нельзя. Но они могут быть первой ступенью в изучении подобных особенностей у человека.